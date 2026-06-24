Глава ОАК: поставки самолетов Ту-214 в авиакомпании начнутся со следующего года

Поставки самолетов Ту-214 в авиакомпании начнутся с 2027 года, сообщил глава ОАК Глава ОАК: поставки самолетов Ту-214 в авиакомпании начнутся со следующего года

Москва24 июн Вести.Поставки импортозамещенных самолетов Ту-214 в авиакомпании начнутся с 2027 года, в настоящее время самолеты выпускаются в интересах спецзаказчиков, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

Поставки начнутся в авиакомпании, начиная со следующего года. Сегодня импортозамещенные Ту-214 выпускаются заводом в интересах специальных заказчиков сказал он журналистам

Глава ОАК уточнил, что первым заказчиком стал авиаперевозчик Red Wings. Он получит первые 11 самолетов, которые законтрактованы в рамках комплексной программы развития гражданского авиастроения. Бадеха добавил, что на последующие объемы есть заказы со стороны Якутии.

Ранее главный конструктор импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 Виталий Нарышкин рассказал, что воздушное судно, которое сейчас проходит сертификационные испытания, является самым современным лайнером в мире, а большинство его систем – уникальны.