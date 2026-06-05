Бадеха: импортозамещенные Ту-214 выйдут в этом году

Бадеха заявил, что импортозамещенные Ту-214 выйдут в этом году Бадеха: импортозамещенные Ту-214 выйдут в этом году

Москва5 июн Вести.Первые импортозамещенные самолеты Ту-214 выйдут в 2026 году. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

По его словам, на сегодняшний день по самолету Ту-214 завершены все сертификационные работы и получен сертификат.

Это произошло в конце прошлого года. И одновременно с этим было в Казани развернута масштабная программа по техническому перевооружению, которая позволит выпускать до 20 самолетов в год. Первые импортозамещенные самолеты Ту-214 выйдут в этом году

Ранее глава ОАК заявил, что объединенная авиастроительная корпорация начала поставки двухдвигательного пассажирского самолета среднемагистрального класса Ту-214.