В ОАК сообщили, когда завершатся сертификационные испытания самолета МС-21 ОАК: сертификационные испытания самолета МС-21 завершатся в конце 2026 года

Москва5 июн Вести.В 2026 году с высокой вероятностью завершится основная часть сертификационных полетов самолета МС-21. Об этом генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

После чего будет проведена работа с Росавиацией по выдаче сертификата, подчеркнул Бадеха.

Мы ожидаем, что в этом году с высокой долей вероятности должны завершить основную часть сертификационных полетов по МС-21. Далее будет работа с Росавиацией по выдаче сертификата. Эта работа тоже очень важная, мы с вами не можем допустить ошибки. Самолеты должны быть гарантированно безопасными. Поэтому ожидаем, что по результатам этой совместной работы будет выдан сертификат сообщил он

Ранее глава Росавиация Дмитрий Ядров заявил, что российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 выполнил около 45% летной сертификационной программы.