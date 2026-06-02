Глава ОАК: сертификационные полеты SJ-100 могут завершиться летом 2026 года

Москва2 июн Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует завершить сертификационные испытания самолета SJ-100 с отечественными компонентами к августу 2026 года.

Об этом сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Сертификационные испытания МС-21 и SJ-100 на завершающей стадии. По SJ-100 осталось порядка 20% сертификационных полетов, завершим их к концу лета. По МС-21 осталось 70% полетов сказал он в интервью ТАСС

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что сертификацию МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, после чего начнется серийное производство.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный борт, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. В сентябре 2025 года лайнер совершил первый полет с отечественным двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре.

В начале 2026 года Минпромторг России показал интерьер импортозамещенного самолета SJ-100, полностью собранного по серийной технологии.