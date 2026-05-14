Мантуров: поставки SJ-100 начнутся в конце 2026 или I квартале 2027 года

Москва14 мая Вести.Поставки импортозамещенных самолетов "Суперджет" (SJ-100) авиакомпаниям начнутся в конце 2026 - начале 2027 годов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

На съезде машиностроителей России Мантуров заявил журналистам, что сертификация SJ-100 произойдет в ближайшее время, а отгрузки самолетов начнутся либо в конце текущего года, либо в первом квартале 2027 года.

Это зависит непосредственно от того, как будет происходить процесс передачи и оформления первым заказчикам сказал он

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который может взять на борт 100 пассажиров. В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями ПД-8 и отечественными системами. Сам двигатель прошел все сертификационные испытания.