Москва14 маяВести.Поставки импортозамещенных самолетов "Суперджет" (SJ-100) авиакомпаниям начнутся в конце 2026 - начале 2027 годов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
На съезде машиностроителей России Мантуров заявил журналистам, что сертификация SJ-100 произойдет в ближайшее время, а отгрузки самолетов начнутся либо в конце текущего года, либо в первом квартале 2027 года.
Это зависит непосредственно от того, как будет происходить процесс передачи и оформления первым заказчикамсказал он
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который может взять на борт 100 пассажиров. В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями ПД-8 и отечественными системами. Сам двигатель прошел все сертификационные испытания.