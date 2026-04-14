Первые 18 самолетов MC-21 поставят авиаперевозчикам в 2026-2027 годах Авиаперевозчики начнут получать первые самолеты МС-21 в 2026-2027 годах

Москва14 апр Вести.Поставки первых российских самолетов MC-21 перевозчикам начнутся в 2026-2027 году. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

Соответствующее заявление он сделал в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По первой партии в настоящий момент законтрактовано 18 машин​​​. Их поставка запланирована на 2026-2027 годы заявил Геннадий Абраменков

В начале апреля глава Минпромторга Антон Алиханов допустил, что сроки сертификации самолетов МС-21 и SJ-100 могут быть сдвинуты.