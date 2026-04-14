Москва14 апрВести.Поставки первых российских самолетов MC-21 перевозчикам начнутся в 2026-2027 году. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
Соответствующее заявление он сделал в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
По первой партии в настоящий момент законтрактовано 18 машин. Их поставка запланирована на 2026-2027 годызаявил Геннадий Абраменков
В начале апреля глава Минпромторга Антон Алиханов допустил, что сроки сертификации самолетов МС-21 и SJ-100 могут быть сдвинуты.