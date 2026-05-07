В Минпромторге назвали сроки начала передачи самолетов авиакомпаниям Алиханов: производителям требуется месяц для передачи самолетов авиакомпаниям

Москва7 мая Вести.Российские производители начнут передачу самолетов авиакомпаниям в течение одного-двух месяцев после получения всех разрешений. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.

По словам главы ведомства, ввод самолетов в эксплуатацию – "достаточно размытый процесс", поскольку воздушные судна поначалу будут использоваться на коротких рейсах для обучения экипажа и наземных служб работе с бортом.

С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц – два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям сообщил Алиханов

Ранее глава Минпромторга сообщил, что разработка широкофюзеляжного самолета в России никогда не прекращалась.