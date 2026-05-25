Москва25 маяВести.Первые экземпляры легкомоторных самолетов "Байкал" будут переданы альянсу независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот" в 2027 году, заявил глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев.
По его словам, которые приводит газета "Ведомости", на первом этапе самолеты будут применяться для авиационных работ.
Ожидаем в контрактные сроки - в следующем годусказал Парнев
13 апреля в Минпромторге заявили о выходе на сертификационные испытания по легкомоторному самолету "Байкал". В ходе испытаний системы судна оценят на соответствие требованиям и устранят замечания.