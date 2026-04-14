Москва14 апрВести.Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков предположил, что российский легкомоторный самолет "Байкал" может быть сертифицирован на год позже, в 2027 году.
По его словам, которые приводит ТАСС, министерство все же рассчитывает на завершение сертификации в 2026 году.
По пассажирскому "Байкалу", по завершению сертификации, по тем темпам, которые сейчас есть, и объему полетов, которые необходимо сделать. Мы, конечно, рассчитываем на 2026 год, но я думаю, что все-таки это будет 2027сказал Геннадий Абраменков
Министр подчеркнул, что безопасность находится превыше всего, и машина отлетает всю программу, если того потребует Росавиация.
13 апреля в Минпромторге РФ заявили о выходе на сертификационные испытания по легкомоторному самолету "Байкал". В ходе испытаний все системы оценят на соответствие требованиям и устранят замечания.