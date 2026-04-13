Минпромторг: работа по самолету "Байкал" вышла на сертификационные испытания

Москва13 апр Вести.В Минпромторге заявили РИА Новости о выходе на сертификационные испытания по легкомоторному самолету "Байкал".

В ходе сертификационных испытаний все системы оценят на соответствие требованиям и устранят замечания. Получение сертификата дает право на гражданскую эксплуатацию самолета.

Ранее в Минпромторге отмечали, что ожидают получить сертификат на силовую установку российского производства (двигатель ВК-800 и винт АВ-901) для импортозамещенного самолета "Байкал" в декабре 2026 года.

В феврале новый образец самолета "Байкал", оснащенный двигателем ВК-800, успешно совершил первый полет.