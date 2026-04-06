Москва6 апрВести.Три летных экземпляра модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М будут готовы к концу 2026 года.
С таким заявлением выступил управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в Ростех) Василий Прутковский в разговоре с РИА Новости.
Пока три самолета в изготовленииотметил он
Согласно информации главы компании, до конца текущего года будут готовы три летных экземпляра Як-130М с разницей выпуска примерно в два месяца.
При этом первый опытный полет произойдет в июне 2026 года, добавил Прутковский.
Ранее представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщил, что Россия рассчитывает в скором времени заключить ряд экспортных сделок на поставку легких штурмовиков Як-130М.