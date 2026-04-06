Директор ПАО "Яковлев": первые три самолета Як-130М будут готовы к 2027 году

Москва6 апр Вести.Три летных экземпляра модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М будут готовы к концу 2026 года.

С таким заявлением выступил управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в Ростех) Василий Прутковский в разговоре с РИА Новости.

Пока три самолета в изготовлении отметил он

Согласно информации главы компании, до конца текущего года будут готовы три летных экземпляра Як-130М с разницей выпуска примерно в два месяца.

При этом первый опытный полет произойдет в июне 2026 года, добавил Прутковский.

Ранее представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщил, что Россия рассчитывает в скором времени заключить ряд экспортных сделок на поставку легких штурмовиков Як-130М.