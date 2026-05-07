В РФ к 2030 году выпустят 36 самолетов МС-21, 20 SSJ-100 и 12 Ил-114-300

Чемезов раскрыл планы по выпуску самолетов МС-21, "Суперджет" и Ил-114–300 В РФ к 2030 году выпустят 36 самолетов МС-21, 20 SSJ-100 и 12 Ил-114-300

Москва7 мая Вести.На территории России к 2030 году планируется выпустить 36 лайнеров МС-21, 20 самолетов SSJ-100 и 12 турбовинтовых Ил-114–300. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Генеральный директор госкорпорации уточнил, что в 2026 году планируется завершить все испытательные полеты Ил-114 и получить сертификат, что позволит начать серийное производство.

Самолет уже и за границу летал, и в Казахстан, и в Индии был, и в Эмиратах. Самолет получился очень хороший – на замену Ан-24 и Ан-26… Поэтому максимально быстро нам нужно запускать. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на Ан подчеркнул Чемезов

Глава Ростеха рассказал, что МС-21 прошел уже треть сертификационных полетов. Серийное производство планируют запустить с 2027 года. Лайнер SSJ-100 успешно провел 80% всех необходимых полетов, получение сертификата ожидается в 2026 году, а серийное производство – с 2027 года.

Чемезов также сообщил о внесении существенных изменений в сертификат типа самолету Ту-214.

Ранее стало известно, что в рамках первой поставки самолетов МС-21 законтрактовано 18 машин. После сборки их направят компаниям-авиаперевозчикам.