Глава Росавиации: авиакомпаниям РФ до 2030 г. понадобится около 60 SJ-100

В Росавиации назвали число "Суперджетов", которое нужно построить до 2030 года Глава Росавиации: авиакомпаниям РФ до 2030 г. понадобится около 60 SJ-100

Москва5 июн Вести.Потребность российских авиакомпаний в импортозамещенных самолетах "Суперджет" SJ-100 до 2030 года оценивается примерно в 60 машин. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

На полях ПМЭФ-2026 Ядров отметил, что после выдачи сертификата можно говорить о более конкретных сроках поставок. Начало передачи лайнеров перевозчикам ожидается в первом квартале 2027 года года.

В части самой машины "Суперджет" потребность до 2030 года – это около 60 воздушных судов нашей отечественной авиакомпании сказал он

Также в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге сертификаты выдали на региональный самолет Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8, предназначенный для лайнера "Суперджет".