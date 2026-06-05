Москва5 июнВести.Потребность российских авиакомпаний в импортозамещенных самолетах "Суперджет" SJ-100 до 2030 года оценивается примерно в 60 машин. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
На полях ПМЭФ-2026 Ядров отметил, что после выдачи сертификата можно говорить о более конкретных сроках поставок. Начало передачи лайнеров перевозчикам ожидается в первом квартале 2027 года года.
В части самой машины "Суперджет" потребность до 2030 года – это около 60 воздушных судов нашей отечественной авиакомпаниисказал он
Также в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге сертификаты выдали на региональный самолет Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8, предназначенный для лайнера "Суперджет".