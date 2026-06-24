Москва24 июн Вести.На сегодняшний день проходит завершающая стадия сертификации импортозамещенного самолета "Суперджет-100" (SSJ-100), сообщил ИС "Вести" первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, сертификат на полеты Росавиация может выдать уже в конце текущего года.

Что касается "Суперджета", то получен сертификат… Сейчас идет завершающая стадия работы по сертификации всего самолета, включая те системы, которые импортозамещались. И рассчитываем на то, что эта работа должна быть закончена с концом года. И исходим из того, что Росавиация выдаст сертификат либо концом этого года, либо самым началом следующего года сообщил Мантуров

После прохождения сертификации, добавил первый вице-премьер, начнется передача самолета коммерческим заказчикам.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиации, в ходе которого отметил "очень хороший" уровень новых российских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114.