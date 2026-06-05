Импортозамещенный SJ-100 получит сертификат в этом году, сообщил Алиханов Алиханов: импортозамещенный SJ-100 обязательно получит сертификат в 2026 году

Москва5 июн Вести.Импортозамещенный SJ-100 в любом случае получит сертификат в этом году. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он напомнил, что предназначенный для "Суперджета" авиадвигатель ПД-8 уже получил сертификат.

Все летные программы сертификационные выполнены... Сертификация непростая такая процедура. Мы обязательно получим этот сертификат в этом году. Но на самом деле ничего страшного в том, что это будет август, сентябрь или октябрь сказал министр

Алиханов добавил, что самолеты уже производятся серийно. После получения сертификата из отгрузят российским авиакомпаниям.

Ранее первый зампред правительства РФ Денис Мантуров рассказал, когда завершатся испытания импортозамещенного SJ-100.