Москва5 июн Вести.Глава Росавиации Дмитрий Ядров выдал сертификат типа на отечественный двигатель ПД-8 для самолета "Сухой Суперджет" генеральному директору входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации Александру Грачеву.

О вручении документов также сообщила госкорпорация "Ростех" на своем сайте. Сертификация ПД-8 подтверждает, что двигатель соответствует стандартам летной годности и заявленным техническим характеристикам, указали там.

Получение документов позволяет начать их (ПД-8 – Прим. ред.) серийное производство. Торжественная церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума говорится в сообщении на сайте госкорпорации

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что импортозамещенный самолет SJ-100 обязательно получит сертификат в этом году.