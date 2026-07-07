Москва7 июл Вести.Отечественный авиадвигатель ПД-8 должен повысить топливную эффективность самолета "Сухой Суперджет" (SJ-100) и сделать эксплуатацию этих лайнеров менее затратной за счет обслуживания и ремонта двигателей в России. Об этом сообщил ИС "Вести" исполнительный директор аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Минпромторг РФ в понедельник анонсировал конкурс по замене французского двигателя SJ-100. До этого СМИ писали, что замена французских двигателей на 50 самолетах SJ-100 обойдется в 115 млрд рублей.

Эксперт указал на превосходство ПД-8 над российско-французским двигателем SaM146 по удельному расходу топлива.

При создании двигателя ПД-8 было сформировано очень жесткое техническое задание, которое предусматривает, что по параметру удельного расхода топлива новый отечественный двигатель будет примерно на 10% эффективнее старого российско-французского двигателя SaM146. Поэтому замена старого двигателя на новый должна повысить топливную эффективность "Суперджета", сократить расходы на топливо. А сейчас это довольно ощутимая статья расходов авиакомпаний сказал Пантелеев

Эксперт считает принципиальным, что обслуживать и ремонтировать двигатель ПД-8 будет российская компания - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех").

Ранее, в прошлом десятилетии, российские авиакомпании, которые отправляли двигатели SaM146 на ремонт, фактически отправляли двигатели частично за рубеж. То есть та часть узлов, которая была в сфере ответственности французской стороны, ремонтировалась зарубежной компанией, причем влиять на сроки и качество этих работ было очень сложно. Мы надеемся, что переход на полностью отечественные двигатели не только улучшит топливную эффективность "Суперджета", но и сделает эксплуатацию менее затратной за счет того, что сократится срок ремонта. Возможно, повысится и качество ремонтных работ и работ по техобслуживанию отметил Пантелеев

По словам эксперта, двигатели ПД-8 могут устанавливаться не только на новые импортозамещенные "Суперджеты" (SJ-100), но и на прежнюю версию этого лайнера SSJ-100.

...Проводить ремоторизацию уже летающих "Суперджетов" на новые отечественные двигатели ПД-8, как показывают предварительные расчеты, будет экономически оправдано. Поэтому уже сейчас есть предварительные расчеты, согласно которым от 50 до 100 "Суперджетов" еще в старом, неимпортозамещенном облике, могут быть переведены на отечественный двигатель ПД-8 сообщил Пантелеев

Планы производства ПД-8 составляют около 30 авиадвигателей в год, сообщал ранее в интервью ИС "Вести" глава Росавиации Дмитрий Ядров.