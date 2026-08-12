ОДК: первые два серийных двигателя ПД-8 уже поставлены для SJ-100

Для SJ-100 поставлены первые два серийных ПД-8 ОДК: первые два серийных двигателя ПД-8 уже поставлены для SJ-100

Москва12 авг Вести.Заказчику поставлены первые два серийных авиадвигателя ПД-8 для российского самолета SJ-100. Об этом в национальном центре "Россия" сообщил глава "Объединенной двигателестроительной корпорации Сатурн" ("ОДК-Сатурн") Илья Конюхов. Корпорация входит в состав Ростеха.

ПД-8 - это абсолютно российский импортозамещенный двигатель, подчеркнул глава рыбинского "ОДК-Сатурн" на сессии "Родина - это люди. Технологический суверенитет" в НЦ "Россия". Авиадвигатель уже получил сертификат типа, добавляет ТАСС.

На текущий момент мы начали серийное производство этого двигателя. И первые два двигателя ПД-8 мы поставили сегодня уже заказчику отметил Илья Конюхов

Испытания нового самолета SJ-100 с двигателями ПД-8 пройдут до конца года в Хабаровском крае. Ранее скорое начало испытаний анонсировал директор производственного центра в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО "Яковлев" - "Региональные самолеты" Егор Попов.

Попов пояснил, что первый серийный самолет Superjet-100 уже построен, на него были установлены двигатели и проведены сертификационные испытания.

Сейчас в Комсомольск-на-Амуре поступает следующий комплект серийных двигателей. Данные двигатели будут в ближайшее время на самолет установлены, и мы также приступим к его испытанию здесь добавил Егор Попов

Российские авиакомпании уже законтрактовали 42 самолета SJ-100. Этот ближнемагистральный самолет в базовой компоновке рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Крейсерская скорость SJ-100 составляет 830 километров в час, а максимальная 860. Экипаж состоит из трех человек – двух пилотов и бортпроводника.