В "ОДК-Сатурн" заявили о надежности двигателя ПД-8 Эксперт Мосин: мы уверены, что отечественный двигатель ПД-8 не подведет

Москва28 мая Вести.Специалисты авиаотрасли уверены, что отечественный двигатель ПД-8 является надежным. Для обеспечения безопасности эксплуатации ПД-8 прошел множество испытаний, сообщил ИС "Вести" заместитель главного конструктора двигателей ПД-8 по мотогондоле и интеграции с летательным аппаратом ПАО "ОДК-Сатурн" Сергей Мосин

Лопатки вентилятора двигателя ПД-8 изготавливаются из титанового сплава и способны выдержать попадание птиц, льда и других атмосферных явлений, которые могут быть в эксплуатации. Первый полет "Суперджета" с двигателем ПД-8 состоялся в марте 2025 года в городе Комсомольск-на-Амуре. Конечно, это событие произвело на всех неизгладимое впечатление. Мы провели огромное количество испытаний, были абсолютно уверены в том, что двигатель не подведет и полет пройдет успешно сказал он

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров выразил надежду, что в июне будет выдан сертификат на ПД-8. По его словам, уже были завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов.