Ростех: разработка двигателя ПД-8 – это уникальный опыт в мировой практике

Москва14 мая Вести.Отечественный двигатель ПД-8, разработка которого велась с 2019 года, – это уникальный опыт для всего мирового двигателестроения, отметил заместитель директора по продажам АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" ГК "Ростех" Федор Миронов в интервью ИС "Вести".

Новейший двигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" прошел все сертификационные испытания. Силовые установки наработали более 6,5 тыс. часов.

Двигатель ПД-8 – это уникальный двигатель, который позволяет обеспечить технологический суверенитет нашей страны. Разработка двигателя была начата в 2019 году, это уникальный опыт в мировой практике отметил Миронов

Двигатель также завершил процесс дефектации, в ходе которого специалисты разобрали его до мельчайших деталей, чтобы проанализировать состояние всех элементов после экстремальной эксплуатации.

Впереди – получение сертификата. Испытания шли параллельно с тестами российского "Суперджета", в составе которого новые отечественные комплектующие. По завершении ближнемагистральный самолет с новым двигателем ПД-8 начнет поступать в парки российских авиакомпаний.