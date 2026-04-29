Москва29 апр Вести.Авиадвигатель ПД-8 для самолетов Superjet прошел испытания градом, сообщили в Ростехе.

В ходе тестов имитировалось попадание самолета в шквалистый град на различных высотах и скоростях, при разных температурах воздуха и режимах работы двигателя. В течение 30 секунд в двигатель из специальной пушки с четырьмя стволами направляли ледяные заряды общей массой свыше 200 кг, скорость полета льда достигала 240 метров в секунду.

Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град. Двигатель не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме отмечает пресс-служба госкорпорации

Для проведения испытаний было изготовлено более 3 тонн ледяных горошин диаметром 16 мм, при этом 2,5 тонны использовали при подготовке к тестам.

Ранее сообщалось, что двигатель ПД-8, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), прошел испытания в условиях обледенения.