Двигатель ПД-8 для Superjet прошел все сертификационные испытания Завершены сертификационные испытания двигателя ПД-8 для Superjet

Москва14 мая Вести.Новейший двигатель ПД-8 для самолета Superjet прошел все сертификационные испытания. Силовые установки наработали более 6,5 тыс. часов, сообщает пресс-служба Ростеха.

В рамках испытаний двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в составе самолета при полетах в Архангельской области. ПД-8 также показал надежную работу в испытаниях, имитирующих длительную эксплуатацию – они длились 150 часов. Кроме того, двигатель прошел испытания по забросу птиц, воды и на обрыв лопатки вентилятора.

Завершающая проверка имитировала попадание самолета в облако града. Силовая установка сохранила устойчивость и продолжила работу в штатном режиме.

В общей сложности двигатель проверяли 6590 часов. В ходе испытаний ПД-8 продемонстрировал высокую надежность и безопасность даже в критических условиях.

Двигатель также завершил процесс дефектации, в ходе которого специалисты разобрали его до мельчайших деталей, чтобы проанализировать состояние всех элементов после экстремальной эксплуатации. За время испытаний процедура выполнялась сотни раз.

Пакет документов будет направлен в Росавиацию, и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) ожидает получения сертификата типа в скором времени, сообщили в Ростехе.

ПД-8 – полностью отечественный двигатель, разработанный с учетом самых современных сертификационных требований, подчеркнули в госкорпорации.