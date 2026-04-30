Предприятие Ростеха разработало аккумуляторы, на которые не влияют пули и морозы Ростех: разработаны аккумуляторы, работающие даже при попадании пули

Москва30 апр Вести.Предприятие Ростеха разработало аккумуляторы, продолжающие работать даже при попадании в них пуль, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

При участии холдинга "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" разработаны импортозамещенные источники питания, которые не боятся не только арктических морозов и сильной вибрации, но и попадания пуль говорится в сообщении

Батареи оснащены жидким электролитом, который поглощается стекловолоконными "губками". Это предотвращает его вытекание даже при серьезных повреждениях корпуса.

Эти устройства можно монтировать в любом положении, и они стабильно функционируют даже при значительных вибрациях, типичных для гусеничных машин на пересеченной местности. Ранее в России не производились источники питания с подобной технологией для военных нужд, отметили в госкорпорации.

Заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров отметил, что качество источников питания является ключевым фактором для обеспечения энергобезопасности и автономности военных подразделений. Он подчеркнул, что боевая и специальная техника должна быть способна функционировать в условиях арктического холода и сохранять свою емкость даже при перегреве бронекапсулы.

По его словам, ресурс новинок составляет около десяти лет. Производственные мощности дают возможность ежегодно выпускать два миллиона таких батарей.

В пресс-службе сообщили, что батареи уже используются на объектах морской инфраструктуры. Решение сертифицировано регистром, что подтверждает его готовность к эксплуатации в сложных условиях флота.

Ранее в Ростехе рассказали, что авиадвигатель ПД-8 прошел испытания градом.