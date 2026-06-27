Электромобиль "Атом" прекрасно справился с экстремальным климатом и краш-тестами Представитель бренда Атом рассказал об испытаниях и краш-тестах электромобиля

Москва27 июн Вести.Российский электромобиль "Атом" хорошо показал себя как во время испытаний жарой и холодом, так и в ходе краш-тестов. Подробно о результатах испытаний рассказал ИС "Вести" руководитель отдела валидации и бенчмаркинга бренда "Атом" Филипп Дьяков.

Испытания в жарком климате и при экстремально низких температурах выдержали и кузов, и система климат-контроля, и батарея "Атома".

Машина показала себя хорошо как в жарком климате, в Астрахани – кондиционер работал прекрасно, охлаждался быстро, – так и зимой в минус 40 в Сургуте, когда люди просто не замерзали. Более того, обзорность машины не ухудшалась, стекла не запотевали рассказал Филипп Дьяков в программе "Горизонты атома"

По результатам краш-тестов "Атом" показал себя как прочный и безопасный автомобиль.

Испытания проходили четко согласно утвержденной программе 94-95-х правил ЕЭК ООН, совмещенной со звонком в аварийную службу вызова "ЭРА-ГЛОНАСС". Все сработало прекрасно. Кроме того, большой объем испытаний – это ресурсные испытания. Там все – как ведет себя подвеска, электроника, как открываются двери и так далее. На полигоне с коэффициентом ускорения затратили на эти испытания порядка 7-8 месяцев на каждой стадии рассказал Филипп Дьяков

Тем временем директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александр Бухвалов рассказал ИС "Вести" о новых зарядных решениях, которые разрабатывают для "Атома".