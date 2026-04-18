Москва18 апр Вести.Уникальная "ядерная батарейка", созданная российскими учеными Александром Аникиным и Павлом Мосеевым, способна работать десятки лет. Изобретатели в интервью ИС "Вести" рассказали, что с достаточным зарядом мощности устройство сможет обеспечить работу систем на десятки лет.

[Батарейка] может работать при температуре от -50 градусов до +100 градусов, в самых экстремальных условиях. И самое главное - ее не надо перезаряжать в течение десятков лет. У трития период полураспада – 12,5 лет. Через 12,5 лет мощность батарейки упадет в два раза, и, если сделать достаточный запас, можно [работу батарейки] на десятки лет растянуть заявил Моисеев

Данная батарейка способна обеспечить работоспособность прибора в самых экстремальных климатических и температурных условиях.

Если где-то требуется прибор, который нужно закинуть куда-то далеко и чтобы он работал, передавал данные в течение десятков лет, будь то Арктика, подводные глубины, дальние леса – то есть то, что не надо обслуживать, а только собирать информацию, то можно попробовать использовать ядерные батарейки указал ученый

Замдиректора отделения-начальник научно-исследовательского отдела Бочваровского института Росатома Александр Аникин также отмечает миниатюрность данного источника питания.

Она достаточно миниатюрная, и самое интересное заключается в эффективности преобразования энергии, потому что долгие годы это оставалось концепцией, и люди не могли создать именно такой преобразователь, который мог бы эффективно из энергии радиоактивного распада получать электрический ток заявил он

Ранее конструкторы Аникин и Мосеев за разработку инновационных батареек получили премию президента РФ.