Москва18 апр Вести.Тритиевая батарейка, инновационная разработка российских ученых, может использоваться в блоках памяти для сохранения критически чувствительной информации. Об этом ИС "Вести" заявил замдиректора отделения - начальник научно-исследовательского отдела Бочваровского института Росатома Александр Аникин.

Аникин вместе с ученым Павлом Мосеевым ранее удостоились награды за создание бета-вольтаических источников энергии, которые могут применяться как для автономных летательных систем, так и космических аппаратов. Причем атомная батарейка может применяться в экстремальных климатических условиях.

Наша целевая аудитория - блоки памяти, где хранится чувствительная критически важная информация. Есть определенный мощный источник питания, который заводит всю систему и обеспечивает ее работоспособность. И есть маленькая батарейка, которая обеспечивает хранение этой чувствительно важной информации, чтобы компьютер не забыл, как ему вообще запускаться и как работать. Мы ставим тритиевую батарейку в компьютер, а компьютер - переводим куда-нибудь за Полярный круг привел пример конструктор

Особенностью данной батарейки является то, что ее не надо перезаряжать в течение десятков лет. У "начинки" данной батарейки – трития - период полураспада составляет 12,5 лет, после чего ее мощность снижается вдвое. Потому, обеспечив полноценный запас, работу батарейки можно продлить на десятилетия.