Москва10 апр Вести.Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал в интервью ИС "Вести" о работе атомных батареек.

Он напомнил о создании атомной станции малой мощности "Елена".

Это батарейка атомная. Тут же стоит реактор, он окружен "тегами". Это термоэлектрические генераторы. Это трубы с кристаллами. Горячая вода идет внутрь, наружу охлаждается, и у вас электричество. Вот такая установка у нас в институте работает несколько десятилетий сказал Ковальчук

Глава Курчатовского института добавил, что эта батарея работает до 40 лет и дает до одного мегаватта электричества и до 15 мегаватт тепла. По его словам, это крайне важно для освоения удаленных районов и Северного морского пути.

Ранее Ковальчук рассказал, что атомный проект стал основой для космической программы.