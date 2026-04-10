Москва10 апр Вести.Атомный проект стал основой для космической программы. Об этом ИС "Вести" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По его словам, ракеты по сути были созданы для того, чтобы доставлять ядерные заряды, а теперь их развитие связано с атомной энергетикой.

Атомный проект родил космический. Ведь вы понимаете, что атомные проекты космические, они близнецы братья. В каком смысле? Для того, чтобы решить проблему в космосе и в атомном деле, вам надо было вообще что сделать? Создать материал … Материал, который работает в экстремальных условиях, самых разных, при сверхнизкой температуре в космосе, сверхбольших температурах в реакторе, при огромных давлениях, например, там и тут, изнутри или снаружи, при радиационных облучениях самыми разными потоками и так далее, агрессивные среды, все прочее. Значит, надо было научиться создавать материалы. Мы научились это делать, и поэтому сначала создали ядерное оружие, потом из него, так сказать, взрывом мы построили новую цивилизацию и стали сверхдержавой могучей … Ядерный проект все изменил, а космический это укрепил сказал Ковальчук

Ранее президент НИЦ "Курчатовский институт" заявил, что в обозримом будущем Россия создаст атомную станцию на Луне. Речь идет о пяти-семи годах.