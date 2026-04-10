Ковальчук: мы сегодня летаем в космос, как Мюнхгаузен на ядре

Ковальчук заявил, что РФ сегодня летает в космос, как Мюнхгаузен на ядре

Москва10 апр Вести.Россия сегодня летает в космос, как Мюнхгаузен на ядре. Об этом ИС "Вести" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По его словам, полеты в дальний космос – одна из основных задач.

Надо понимать, что мы сегодня летаем в космос, как Мюнхгаузен на ядре. Абсолютно. У вас двигатель РД отработал сотни секунд, дал, так сказать, пинка, и вы по баллистической траектории полетели. Если, грубо говоря, вы неправильно посчитали, вы не попали туда, в Луну, куда вы метились. Вы повлиять на это не можете … Вот этот двигатель РД-180 жидкостной. Фактически, когда ракета взлетает, главное, что он несет, топливо, которое ее ускоряет сказал Ковальчук

Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" заявил, что героические поступки космонавтов прошлого стали работой.