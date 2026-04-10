Москва10 апрВести.Россия сегодня летает в космос, как Мюнхгаузен на ядре. Об этом ИС "Вести" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
По его словам, полеты в дальний космос – одна из основных задач.
Надо понимать, что мы сегодня летаем в космос, как Мюнхгаузен на ядре. Абсолютно. У вас двигатель РД отработал сотни секунд, дал, так сказать, пинка, и вы по баллистической траектории полетели. Если, грубо говоря, вы неправильно посчитали, вы не попали туда, в Луну, куда вы метились. Вы повлиять на это не можете … Вот этот двигатель РД-180 жидкостной. Фактически, когда ракета взлетает, главное, что он несет, топливо, которое ее ускоряетсказал Ковальчук
Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" заявил, что героические поступки космонавтов прошлого стали работой.