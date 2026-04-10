Москва10 апр Вести.Космос стал реальной частью жизни многих людей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По словам Ковальчука, сегодня многие сферы жизни не могут работать без космических технологий.

Сегодня дистанционное зондирование Земли, погода, спутники, то есть масса вещей, я уже не говорю, навигация вся - и специальная, и общечеловеческая, ГЛОНАСС, GPS, все. Сегодня масса людей же без этого ездить не будет. Если отключить, просто ездить домой не придут, понимаете? Это факт. Я хочу сказать, что космос стал реальной частью нашей повседневной жизни, экономикой и всего остального