Ковальчук: сегодня космос превратился в рабочее пространство

Ковальчук рассказал, во что превратился космос сегодня

Москва10 апр Вести.Космос сегодня стал рабочим пространством, заявил ИС "Вести" президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По его словам, космонавтика стала более массовой – люди освоили околоземное пространство очень хорошо и надежно.

И вот сегодня в действительности новый этап... Сегодня космос превращается как бы в рабочее пространство сказал Ковальчук

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что проект Российской орбитальной станции в настоящий момент входит в активную фазу.