Москва10 апрВести.Космос сегодня стал рабочим пространством, заявил ИС "Вести" президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
По его словам, космонавтика стала более массовой – люди освоили околоземное пространство очень хорошо и надежно.
И вот сегодня в действительности новый этап... Сегодня космос превращается как бы в рабочее пространствосказал Ковальчук
Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что проект Российской орбитальной станции в настоящий момент входит в активную фазу.