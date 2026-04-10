Москва10 апр Вести.Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" имеет 20-летний опыт использования атомной энергетики в космосе. Об этом ИС "Вести" заявил президент НИЦ Михаил Ковальчук.

По его словам, в 60-х годах в институте впервые в мире была создана установка "Ромашка" на термоэлектрическом преобразовании, которая проработала десятки тысяч часов и выработала огромное количество энергии.

В 60-х годах было объявлено о том, что мы это сделали … и американцы прекратили практически эту деятельность … А мы это дело продолжили. И у нас в 70-х годах, в течение почти 20 лет, десятки спутников серии "Космос" летали с ядерными энергетическими установками на борту … Мы имеем огромный опыт, почти 20-летний, использования атомной энергетики в космосе сказал Ковальчук

Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" заявил, что на сегодняшний день обсуждаются две вещи – полеты в дальний космос и заселение планет.