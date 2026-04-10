Москва10 апр Вести.В Курчатовском институте созданы подразделения, которые разрабатывают безэлектродные плазменные двигатели для совершения полетов в дальний космос. Об этом президент Национального исследовательского центра Михаил Ковальчук заявил в интервью ИС "Вести".

Также в институте создана специальная камера, которая имитирует космическое пространство, где испытывают новые двигатели, добавил он.

У нас в институте созданы целые подразделения много лет назад, которые сегодня на новом уровне находятся по разработке безэлектродных плазменных двигателей для полета в дальний космос. Это то, что называют ионными двигателями… У нас целый зал, у нас сделана огромная камера почти на тысячу кубических метров. Это имитация космического пространства, куда отправляется двигатель, чтобы он мог там испытываться полностью со всеми вариантами, как что есть рассказал Михаил Ковальчук

Также глава Курчатовского института рассказал о работе атомных батареек.