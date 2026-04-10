Москва10 апр Вести.На сегодняшний день обсуждаются две вещи: полеты в дальний космос и заселение планет. Об этом ИС "Вести" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По его словам, эти мысли очень простые и совершенно тривиальны.

Обсуждаются две вещи: полеты в дальний космос, заселение каких-то планет. Это, может, мысль хорошая. Но дело в том, что тех планет, которые хотят заселять, лететь в одну сторону – почти год … Потом, если вы туда полетели, и через 150 дней вдруг у вас что-то поломалось, или что-то выявили, что не то, то все, дальше путь в никуда сказал Ковальчук

Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" заявил, что кроме человека на Луне, Россия везде была первой.