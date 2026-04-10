Москва10 апр Вести.Колонизация Луны даст людям возможность полететь куда угодно, заявил ИС "Вести" президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он отметил, что при заселении спутника людям придется решить множество практических задач, связанных с обустройством жизни вне Земли.

Во-первых, нам надо там научиться жить… Поэтому нужна энергетика, роботы. [Затем] - понять, что там есть. Например, в каких-то кратерах может быть лед. Если лед, значит, есть водород и кислород. Если выделять кислород, можно обеспечивать жизнеобеспечение прямо за счет того кислорода рассказал Ковальчук

Для решения этой задачи потребуется развитие ядерных космических двигателей, которое даст возможность людям не просто летать на Луну, но совершать полеты еще дальше, отметил он.

У нас есть прототип, который еще в 70-х годах был запущен, ядерного ракетного двигателя. Это реактор, [он] разогревает тело рабочее, которое вылетает с огромной скоростью. И вот у вас двигатель, и вы оттуда можете лететь куда хотите объяснил президент "Курчатовского института"

Подобные двигатели потребуют поиска новых ресурсов, которые смогли бы обеспечить их работу, подчеркнул он.

Радиоактивный поток вылетает, естественно, но надо рабочее тело. Значит, если там есть, например, лед или вода, кислород, значит, у вас есть рабочее тело. Если нет этого, нельзя водород использовать, тогда надо смотреть вот этот реголит, лунный грунт главный... На Луне… есть изотоп гелий-3, которого на Земле практически нет. Он является одним из лучших вариантов топлива для термоядерных источников поделился Ковальчук

Ранее Ковальчук назвал Луну "площадкой подскока" для человечества. Он объяснил, что сила притяжения на спутнике гораздо меньше земной, а значит, перемещаться оттуда в дальний космос будет гораздо проще.