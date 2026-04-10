Москва10 апр Вести.Освоение Луны откроет путь для полетов в дальний космос. Об этом президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук сообщил в интервью ИС "Вести".

По его мнению, Луна может стать "площадкой подскока" для космических кораблей, потому что сила притяжения на спутнике гораздо меньше, чем на Земле.

Если вы освоите Луну и научитесь там жить, то тогда вы тем самым открываете путь полета в дальний космос. Дальше вселенная перед вами по целому ряду причин. Во-первых, вы научитесь жить там, а во-вторых, что очень важно, оттуда тяготение меньше, вам уже проще двигаться, чем взлетать с Земли. Это уже площадка подскока объяснил Ковальчук

Ранее сообщалось, что атомная станция на Луне может заработать уже к 2036 году.