Транспортировка с Луны на Землю может быть оправдана только уникальностью товара

Москва10 апр Вести.Массовая добыча и транспортировка с Луны на Землю может быть выгодна только в том случае, если на спутнике производится что-то уникальное. Об этом президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, доставлять с Луны нужны те ресурсы, которых мало на Земле.

Вы должны понимать, что массовую добычу и транспортировку на Землю трудно представить. Это может быть выгодно только в том случае, если это что-то уникальное – то, чего нет на Земле или мало. Вот как про гелий-3 идет речь объяснил Ковальчук

Также он предположил, какие производства можно было бы запустить на Луне.

Например, там какие есть условия? Смотрите, там первое – вакуум, и низкие температуры, еще радиация есть… Я вам приведу пример. Термоядерный синтез. Он же требует высокого вакуума, в котором шнур плазмы зажигается, и низкотемпературные магниты, которые держат этот шнур. Они охлаждаются гелием, а там не надо их охлаждать пояснил Ковальчук

Также он рассказал о 20-летнем опыте использования атомной энергетики в космосе.