Москва10 апр Вести.Любому государству для освоения космоса необходимо решить три базовые задачи. Об этом президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, необходимо создать уникальные материалы, наладить снабжение электроэнергией, а также обеспечить жизнедеятельность человека в экстремальных условиях.

Если поговорить об освоении космоса, вам надо решить три задачи. Первое – создать материалы уникальные, очень специальные, работающие в экстремальных, немыслимых [условиях]. Второе – обеспечить энергетику. И третье – обеспечить жизнедеятельность человека в этих экстремальных условиях. Вот три компонента… И мы, владея всеми этими компонентами, создав их впервые в мире, первыми в мире вышли в космос рассказал Михаил Ковальчук

Ранее сообщалось, что запуск экспериментального образца российской многоразовой ракеты должен состояться в 2028 году.