Космонавт Котов: полет на Марс возможен после прорывов в сфере медицины

Космонавт рассказал, что необходимо человечеству для полета на Марс Космонавт Котов: полет на Марс возможен после прорывов в сфере медицины

Москва18 мая Вести.Главным препятствием для марсианской экспедиции является не техника, а медицина. Об этом заявил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем, Герой России Олег Котов.

Космонавт в интервью KP.RU отметил, что технически человечество может полететь на Марс хоть завтра, однако пока не решены вопросы безопасного возвращения и длительного пребывания на планете.

Мы не знаем, как обеспечить полет туда-обратно и безопасное пребывание на Марсе… Ракета на подходе, с навигацией все понятно. Но задача как раз и состоит в том, чтобы вернуться, а не остаться там навечно в качестве памятника сказал Котов

По его словам, воздействие радиации во время полета не предполагает запредельных доз, вызывающих лучевую болезнь, но может привести к отложенным последствиям, например, онкологии.

При этом имеет значение индивидуальная чувствительность к излучению. Так, существуют маркеры, позволяющие определить предрасположенность. Исследования же показывают, что люди старше 50 лет более устойчивы к радиации из-за особенностей метаболизма.

Среди других нерешенных проблем космонавт назвал сохранение пищи на три года, пока длится экспедиция на Марс, без холодильника, а также срок годности лекарственных препаратов, который редко превышает один год.

Ранее марсоход Curiosity обнаружил в одном регионе планеты следы присутствия около 20 органических соединений. Молекулы некоторых из них напоминают базовые "строительные блоки" ДНК.