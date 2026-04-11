Полет на Марс и обратно почти гарантированно вызовет лучевую болезнь для космонавтов, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Он отметил, что РФ планирует отрабатывать технологии полета в дальний космос на Луне.
Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до Марса и обратно лучевую болезньсообщил он в эфире федерального ТВ
По его словам, в ближайшее время будут запущены орбитальная станция для съемки Луны, посадочные аппараты для анализа поверхности и модули с ядерной энергоустановкой для работы научных аппаратов.
