Баканов: полет на Марс опасен лучевой болезнью для космонавтов

Глава Роскосмоса объяснил, чем опасен полет на Марс для космонавтов

Москва11 апр Вести.Полет на Марс и обратно почти гарантированно вызовет лучевую болезнь для космонавтов, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он отметил, что РФ планирует отрабатывать технологии полета в дальний космос на Луне.

Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до Марса и обратно лучевую болезнь сообщил он в эфире федерального ТВ

По его словам, в ближайшее время будут запущены орбитальная станция для съемки Луны, посадочные аппараты для анализа поверхности и модули с ядерной энергоустановкой для работы научных аппаратов.

