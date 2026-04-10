Черкашина: космонавты из РФ смогут полететь на Марс через несколько десятилетий

Москва10 апр Вести.Ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова, лауреат премии президента России для молодых ученых Наталья Черкашина в интервью информационной службе "Вести" сделала прогноз, когда российские космонавты полетят на Марс.

По словам ученой, миссия на Марс может осуществиться уже через несколько десятилетий, но сначала необходимо закончить проект Российской орбитальной станции (РОС).

Несколько десятилетий, я думаю, что должны пройти. Да, то есть это не год, не два. Вначале вот у России стоит хотя бы построение своей Российской орбитальной станции. Это то, что у нас близко на горизонте. А марсианские миссии – то есть это несколько десятилетий поделилась Черкашина

Ранее она рассказала, как каюты космонавтов на РОС планируют защитить от радиации.