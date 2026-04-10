Москва10 апр Вести.Ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова, лауреат премии президента России для молодых ученых Наталья Черкашина в интервью информационной службе "Вести" рассказала о планах по внедрению защитных систем от радиации на Российской орбитальной станции (РОС).

По ее словам, каюты, где космонавты проводят большую часть времени, нужно обшивать материалами, препятствующими проникновению радиации, и такая защита была разработана в университете имени Шухова.

Станция еще не сделана, и проекты ее еще не утвердили. Мы надеемся, что действительно Роскосмос позаботится о защите космонавтов и предусмотрит дополнительную защиту от радиации. То есть, как я это вижу, именно каюты космонавтов, где предполагается большая часть их нахождения, их нужно обшивать защитными материалами. То есть наши материалы, которые разработаны в университете, они как раз и предусмотрены для обшивки. То есть это материалы, из которых можно обшить, например, каюту космонавтов, и тогда защита будет. Технология готова, но официального решения Роскосмоса нет, чтобы внедрить наши материалы. Потому что проект станции еще не готов, полностью еще не укомплектован. И мы надеемся, что наши материалы включат в финальную станцию рассказала Черкашина

