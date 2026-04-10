Москва10 апр Вести.Сейчас космонавты на Международной космической станции (МКС) живут в каюте, где от радиации их защищает тонкая алюминиевая стенка. Об этом ИС "Вести" рассказала ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова, лауреат премии президента России для молодых ученых Наталья Черкашина.

Она добавила, что на зарубежном сегменте МКС для защиты от радиации используется борированный полиэтилен.

В настоящее время космонавты живут в каюте космонавтов и их защищает только алюминиевая стенка. В одной из кают установлена защитная шторка: это для космических экспериментов или целевой работы, водосодержащие материалы, которые защищают космонавтов. Это вот именно на российском сегменте. На зарубежных сегментах используется полиэтилен борированный. Каюту космонавтов обшивают полиэтиленом. Но каюта маленькая, и обшивают еще около шести-восьми сантиметров. То есть, соответственно, становится еще меньше пространства. А космонавтам находиться там год, полгода рассказал Черкашина

Ранее она объяснила сложность межпланетных перелетов отсутствием необходимой защиты от радиации.