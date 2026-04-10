Москва10 апр Вести.Процессы защиты от радиации отлажены на Земле, а подобных технологий, которые можно применить в космосе, еще нет. Об этом ИС "Вести" рассказала ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова, лауреат премии президента России для молодых ученых Наталья Черкашина.

Она добавила, что, в отличие от Земли, в космосе одновременно действуют сразу несколько видов излучения.

В космосе сразу действует несколько видов излучения. Они действуют одновременно. Кроме того, проходя через те же самые стенки космических аппаратов или каких-то спутников, они генерируют новое излучение. Кроме того, плюс вспышки на солнце, мы их тоже не можем контролировать, мы их можем только регистрировать и знать, что они будут в определенное время рассказала Черкашина

Ученый также объяснила, что универсальных материалов, которые обеспечат защиту от радиации в космосе, нет.

Если на Земле все отлажено, мы уже знаем механизмы защиты, это действительно свинец для гамма-излучения, и для нейтронов это бор, это полиэтилен, то в космосе нет такого, нужно создавать или многокомпонентную защиту, или гидрогенную защиту. Это нужно делать, это нужно разрабатывать. Но на данный момент пока таких универсальных материалов, чтобы сразу защитили от целого комплекса ионизирующих лучей, нет объяснила Черкашина

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделяет 4,5 триллиона рублей на развитие космической программы.