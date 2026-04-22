Елена Серова: космонавты не ждут полета, они к нему готовятся Елена Серова: космонавт – это вечный студент, мы постоянно в процессе обучения

Москва22 апр Вести.Космонавты не ждут полета, а постоянно готовятся к нему, поскольку невозможно за один год изучить все тонкости космической миссии. Об этом Герой России, летчик-космонавт Елена Серова рассказал в интервью информационной службе "Вести", комментируя долгую подготовку к полету в космос.

Она рассказала, что космонавты на борту МКС выполняют функции инженеров, испытателей и медиков. Каждое направление по каждому эксперименту в космосе – это целая научная дисциплина, по которой они сдают зачеты и экзамены.

Мы не ждем полета. Мы готовимся к полету, потому что невозможно подготовиться к полету за один год, это невозможно на самом деле. Ну как пользователь, как турист, можно. Дело в том, что мы сейчас выполняем функции и инженеров, и испытателей, и медиков. Представляете, какое количество экспериментов космонавты проводят ежедневно на борту Международной космической станции? Каждое направление по каждому эксперименту – это целая научная дисциплина, по которой мы сдаем зачеты, экзамены. То есть мы профильные специалисты по каждому из этих научных направлений. Мы понимаем, что происходит. Мы знаем нюансы, тонкости, ведь мы не только исполнители, но и глаза, и мозг, анализирующий происходящее на борту станции… Мы постоянно в процессе, мы постоянно в работе, мы учимся каждый день. То есть вообще космонавт – это вечный студент отметила Серова

Ранее Серова заявила, что воспитание сыграло важную роль в ее решении связать жизнь с космонавтикой.