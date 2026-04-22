Москва22 апр Вести.Герой России, летчик-космонавт Елена Серова в интервью информационной службе "Вести" заявила, что воспитание сыграло колоссальную роль в ее решении связать жизнь с космонавтикой.

Она рассказала, что воспитывалась в семье офицера, и у нее были те же установки, что и у отца, который посвятил жизнь служению Родине.

Мой отец, он свою жизнь посвятил служению Родине, Отчизне, собственно. У меня были те же самые установки, потому что нас так воспитывали. И я могу сказать абсолютно точно, что именно это и повлияло на то, что я пошла в том числе и по направлению космонавтики. Конечно же, воспитание играет колоссальную роль для подрастающего поколения, потому что нам школа также формировала определенные взгляды, интересы. И в первом классе моя первая учительница рассказывала нам огромное количество историй о космосе, и были уроки информации, где нам рассказывали вообще, что происходит в нашей отечественной космонавтике. А это гордость, это наша гордость, гордость нашей Отчизны поделилась Серова

Сегодня Елене Серовой исполняется 50 лет. В сентябре 2014 года она стала первой россиянкой, отправившейся на МКС. Вместе с Серовой в состав экипажа также вошли Александр Самокутяев и астронавт НАСА Барри Уилмор.