Москва26 апрВести.Уроки духовно-нравственной культуры в школах необходимы для выживания России. Об этом ИС "Вести" заявила Герой России, летчик-космонавт Елена Серова.
По ее словам, детьми необходимо заниматься.
Я считаю, что это архиважно …. Сейчас у нас наше православие фактически занимается идеологической работой в прямом смысле этого слова, потому что идеология все равно необходима. Без нее мы никуда не уйдем далеко … Это вопрос выживания нашей страны, потому что дети – это будущее и основа нашей странысказала Серова
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что учителя в российских школах должны не только передавать знания детям, но и стать носителями нравственных ценностей.