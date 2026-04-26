Москва26 апр Вести.Уроки духовно-нравственной культуры в школах необходимы для выживания России. Об этом ИС "Вести" заявила Герой России, летчик-космонавт Елена Серова.

По ее словам, детьми необходимо заниматься.

Я считаю, что это архиважно …. Сейчас у нас наше православие фактически занимается идеологической работой в прямом смысле этого слова, потому что идеология все равно необходима. Без нее мы никуда не уйдем далеко … Это вопрос выживания нашей страны, потому что дети – это будущее и основа нашей страны