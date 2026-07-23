В российских школах предложили ввести занятия по этике и культуре речи

Курсы по культуре речи и этике предложили ввести для российских школьников В российских школах предложили ввести занятия по этике и культуре речи

Москва23 июл Вести.В российских школах следует внедрить курсы по этике и культуре речи, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Владислав Гриб.

Он отметил, что эти навыки играют ключевую роль в формировании личности ребенка.

Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета сказал собеседник агентства

По мнению общественника, в нынешней школьной программе вопросам этического и эстетического воспитания уделяется недостаточно внимания, несмотря на их значимость для развития личности учащихся.

Тем более мы вводим оценки за поведение. Если мы вводим такие оценки, то нужно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы резюмировал замсекретаря Общественной палаты

В конце мая 2026 года опубликован приказ Минпросвещения России, согласно которому первоклассникам не будут ставить оценки за поведение.