В ОП считают, что домашнее задание нуждается в устной верификации

Общественная палата: домашнее задание в школах следует проверять в устной форме В ОП считают, что домашнее задание нуждается в устной верификации

Москва19 июл Вести.Домашнее задание в российских школах следует проверять в устной форме, чтобы снизить использование учениками искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, ученик должен уметь устно объяснять, как он выполнил задание. Для этого необходимо выделять больше времени на уроках для проверки домашней работы.

Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку​​​. Домашние задания нуждаются в устной верификации, в устной проверке обязательно отметил Гриб

Он подчеркнул, что школьники должны устно подтверждать свои знания, иначе объем использования ИИ при выполнении домашних заданий будет только расти, что станет самообманом как для учеников, так и для учителей.