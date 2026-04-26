Москва26 апр Вести.Часть домашнего задания теряет смысл, так как его решает искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

По словам главы ведомства, из-за использования школьниками ИИ подобные упражнения лишаются образовательной ценности.

Музаев пояснил, что в подобной ситуации единственным значимым моментом для преподавателя остается лишь попытка выяснить, трудился ли учащийся самостоятельно или использовал технологические подсказки.

Вместе с тем он уточнил, что современные технологии пока не могут заменить ученика в гуманитарных заданиях, требующих личного исполнения, таких как заучивание поэтических произведений или устный пересказ текстов. Однако он подчеркнул, что способность алгоритмов справляться со стандартными задачами за ребенка становится глобальным вызовом для всей системы просвещения.

Здесь нужны серьезные решения констатировал Музаев

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов в преддверии нового учебного года сообщил, что в России установлено время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников - максимум 3,5 часа.